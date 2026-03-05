Antalya'da Geleneksel İftar Programları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Geleneksel İftar Programları

05.03.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AESOB, Ramazan'da ilçelerde iftar programları düzenleyerek esnafın taleplerini dinliyor.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, (AESOB) ramazan ayı kapsamında ilçelerde geleneksel iftar programları düzenledi.

AESOB'dan yapılan açıklamaya göre, programlar, ramazanın ilk gününde Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in katılımıyla kent merkezinde başlayan iftar programları ilçelerde devam ediyor.

Ardından 2-4 Mart'taki iftar programları, Alanya, Gazipaşa, Manavgat, Serik, Akseki, Gündoğmuş, Finike, Kumluca, Kaş, Demre, Elmalı, Hasyurt ve Turunçova'da yapıldı.

Programlarda, ilçe protokolü, kurum müdürleri, oda başkanları, kooperatif başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile genel sekreterleri yer aldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere, iftar programları öncesinde ilçelerdeki oda başkanlarına hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ayrıca Dere, ilgili bölgelerde faaliyet gösteren esnaf teşkilatının sorun, talep ve beklentilerini yerinde dinledi.

Dere, programların esnaf teşkilatı ile siyasi temsilciler arasında samimi bir köprü kurulmasını, istişare kültürünün güçlenip verimli fikir alışverişlerinin gerçekleşmesini sağladığını kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Ekonomi, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Geleneksel İftar Programları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi Sadettin Saran maça saatler kala müjdeyi verdi
Kuşum Aydın’ın son halini görenler tanıyamıyor Kuşum Aydın'ın son halini görenler tanıyamıyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz 2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
ABD Savunma Bakanı: İran’a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz ABD Savunma Bakanı: İran'a daha fazla birlik gidiyor, karadan ilerleyebiliyoruz
Bremen’de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi Bremen'de bomba alarmı, Merkez Tren İstasyonu tahliye edildi
’’Savaştan korktu kaçtı’’ denilen Ronaldo hakkında korkutan haber ''Savaştan korktu kaçtı'' denilen Ronaldo hakkında korkutan haber

13:10
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
12:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
12:35
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Akıllı olun'' mesajı
12:05
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
ABD'nin kayıpları artıyor! "Yenilmez" denilen savaş uçağı düştü
11:56
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Türkiye'nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
11:23
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 13:34:44. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Geleneksel İftar Programları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.