Antalya'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri Başladı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaalioğlu Parkı'nda yaptığı geleneksel ramazan etkinlikleri Burdurlular Gecesi'nde sanatçı Uğur Önür sahne aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ramazan etkinlikleri Antalyalılara müzikten sahne oyunlarına, çocuklar için özel aktivitelere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler sunuyor. İftar sonrası Karaalioğlu Parkı'nda kurulan ramazan çarşısı ve etkinlik alanında toplanan vatandaşlar, hem alışveriş yapma imkanı buluyor hem de farklı kültürel gösterilerle buluşuyor.

Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile özellikle çocuklar neşe dolu anlar yaşadı. Yöresel gecelerde bu hafta sonu Burdurlular ve Çanakkaleliler Gecesi düzenlendi. Burdurlular Gecesi'nde sanatçı Uğur Önür sahne aldı. Uğur Önür, Burdur- Teke Yöresi ezgileriyle dinleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti sundu. Konser alanındaki vatandaşlar hem türkülere eşlik etti hem de oynadı.

Çanakkaleliler Gecesi'nde ise Ejder Göl, Hasibe Temiz, Veysel Yalvaç konserleri düzenlendi. Etkinliklerde sahne alan sanatçılar, Çanakkale yöresine ait birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerinde vatandaşlar yörelerinin müzikleriyle keyifli bir Ramazan akşamı yaşadı.