Antalya'da Geleneksel Ramazan Şenlikleri, Mehteran Birliği Konseriyle Renklendi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel Ramazan Şenlikleri kapsamında sahne alan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Komutanlığı'nın konseri yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdiği Ramazan Şenlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 5 Mart 1207'de fethedilen Antalya'nın fethinin 819'uncu yıl dönümü dolayısıyla özel bir konser düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen konserde, Emir-i Alem Bando Albay Deniz Ergün komutasındaki Mehteran Birliği sahne aldı. Mehteran ekibi, konserde 'Plevne Marşı', 'Sancak Marşı', 'Bu Bayrak' ve 'Genç Osman' gibi sevilen marşları seslendirdi.

Mehteran Birliği'nin performansı izleyicilerden beğeni toplarken, konser sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Bando Albay Deniz Ergün'e plaket takdim etti.

Yunus Çukurkaya ile Tasavvuf Dinletisi

Ramazan Şenlikleri kapsamında Mehteran konserinin ardından Yunus Çukurkaya ile Tasavvuf Dinletisi gerçekleştirildi. Tasavvuf musikisinin seçkin eserlerini seslendiren Çukurkaya, ilahilerle dinleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı. Konserde semazen ekibi de sahne alarak dinletiye eşlik etti.