Antalya'da Genç İklim Liderleri Dünya Çevre Günü Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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Antalya'da Genç İklim Liderleri Dünya Çevre Günü Etkinliklerine Katıldı

07.06.2025 10:12  Güncelleme: 11:37
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Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri, Dünya Çevre Günü etkinliklerinde plastik kirliliğiyle mücadele konusunda eğitim aldı. Etkinlikler, gençlerin çevre bilincini artırmayı ve yerel düzeyde çevresel koruma çalışmalarına katılımlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Antalya Genç İklim Liderleri, gençlerin çevre sorunları konusundaki farkındalığını artırmak amacıyla "Plastik Kirliliği ile Mücadele" temasıyla kutlanan Dünya Çevre Günü etkinliklerine katıldı.

Gençlerin çevre sorunları konusundaki farkındalığını artırmak ve yerel düzeyde çevresel koruma çalışmalarına katılımlarını teşvik etmek amacıyla bu yıl Türkiye'nin 81 ilinde Dünya Çevre Günü etkinlikleri düzenlendi. Programa Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK), Çevre Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Derneği (ÇETADER) ve Muratpaşa Belediyesi'nin proje ortağı olduğu Genç İklim Liderleri de katıldı. Programda kıyı ekosistemlerinin korunması, denizlerde plastik kirliliği ve istilacı türlerin etkileri gibi konulara odaklanıldı.

Platik atıkların zararları anlatıldı

Programın Karatay Medresesi'nin toplantı salonunda düzenlenen ilk bölümünde, hassas kıyı alanlarının önemi, istilacı türlerin deniz ekosistemine etkileri ve plastik atıkların deniz yaşamına verdiği zararlar hakkında kapsamlı bir eğitim verildi. Katılımcılar, konunun bilimsel yönleriyle birlikte alınabilecek önlemler hakkında da bilgilendirildi.

Saha etkinlikleri yıl boyunca devam edecek

Antalya Genç İklim Liderleri, etkinliğin ikinci bölümünde ise Antalya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gezide, ekosistem temelli kıyı koruma yaklaşımları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, yerelde uygulanan başarılı örnekler de Genç İklim Liderleri'ne aktarıldı. Muratpaşa Belediyesi'nin de iş birliği içinde olduğu AGİP projesi kapsamında doğal türlerin korunması, genç kuşakların çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir çevre politikalarının desteklenmesi amacıyla eğitimler, atölyeler ve saha etkinlikleri yıl boyunca devam edecek.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Antalya'da Genç İklim Liderleri Dünya Çevre Günü Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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