Antalya\'da Genç Türkiye Forumu-7\'de Gençlerin Kültür Sanat Algısı Konuşuldu

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Antalya'da Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen Genç Türkiye Forumu-7 kapsamında "Gençlerin Kültür Sanat Algısı" başlıklı program gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Ustaosmanoğlu'nun katılımıyla Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen programa, Akdeniz bölgesindeki illerden 300'ü aşkın genç katıldı.

Bakan Ersoy, "Gençlerin Kültür Sanat Algısı" başlıklı program sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerin ilgisinden memnun kaldığını söyledi.

Gençlerin sorduğu soruların kaliteli olduğunu dile getiren Ersoy, "Sorunlara bu kadar ilgili olmaları, üzerinde kafa yormaları beni mutlu etti. Gelecek nesillerin doğru yetiştirilmesi ve bizim gibi yöneticilere fikir vermesi açısından önemli bir program oldu." dedi.

Forumun finalinde "kültür sanat" konuşuldu

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Erdoğan da Genç Türkiye Forumu'nun Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 tema üzerinde gençleri buluşturduğunu söyledi.

Bu program kapsamında, 300 gencin belirlenen bir konuyla ilgili müzakereler yaptıklarını ve bilgi sahibi olduklarını anlatan Erdoğan, bu programda Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un katılımıyla kültür ve sanatın konuşulduğunu kaydetti.

Gençlerin çeşitli konularda çözüm önerileri sunmaları açısından programın önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, "Gençlerin, bütün konulara yüzeysel sloganlarla değil, sorarak, cevap arayarak yaklaşım göstermesi, kanaat oluşturması programın önemini aslında bir yerde kanıtlamış oluyor. Dün sabah buraya gelen genç kardeşimizin kültür sanat konularında daha çok bilgisinin oluştuğunu tahmin ediyorum." dedi.

Başkan Ali Haydar Ustaosmanoğlu da Genç Türkiye Forumu'nun finalini Antalya'da gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Gençlerin bu projeye çok ilgi gösterdiğini aktaran Ustaosmanoğlu, farklı konu başlıkları altında bu programlara devam edeceklerini belirtti.