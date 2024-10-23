Antalya'da Geri Dönüşüm Kamyonu Yangını - Son Dakika
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Antalya'da Geri Dönüşüm Kamyonu Yangını

Antalya\'da Geri Dönüşüm Kamyonu Yangını

Geri dönüşüm kamyonundaki atıklar yolda alev aldı, itfaiye 2 saatlik müdahale ile yangını söndürdü.

23.10.2024 10:10
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ANTALYA'da bir geri dönüşüm kamyonundaki atıklar alev aldı. Durumu fark eden kamyon şoförü Kemal K., atıkları yola boşaltarak durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın anı cep telefonuyla kayda alındı.

Kemer'den topladığı geri dönüşüm atıklarını Kepez ilçesindeki geri dönüşüm merkezine götürmek için yola çıkan Kemal K., dün saat 19.00 sıralarında kullandığı 07 AZC 945 plakalı kamyonun kasasından çıkan dumanları fark etti. Kemal K. aracı durdurup, kasadaki geri dönüşüm atıklarını Gazi Bulvarı üzerinde yola döktü.

YANGIN 2 SAAT SÜRDÜ

Kamyonda bulunan yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale eden Kemal K., başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, 2 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Atıkların yola saçılması nedeniyle bulvar trafiğe kapatıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik işleri personelinin atıkları kepçeyle yoldan kaldırmasıyla bulvar trafiğe açıldı. Yangın, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ARAÇTA HASAR YOK

Yangına tanıklık eden Kazım Aydın, "Yaklaşık 2 saat önce çevre yolu üzerinde çöp arabası seyir halindeyken ateşlendi. Kamyon sürücüsü durumu fark edince aracı hemen durdurdu. İçerisindeki malzemeleri boşaltıp, itfaiyeye haber vermiş. 2 saattir itfaiye ekibi söndürme çalışması yapıyor. Araçta herhangi bir yanma yok, sadece çöpler yanmış. Çöplerin saçılmasından kaynaklı, yangın da uzun sürdü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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