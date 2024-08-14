Antalya'da Gezi Tekneleri Posidonya Çayırlarına Zarar Veriyor - Son Dakika
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Antalya'da Gezi Tekneleri Posidonya Çayırlarına Zarar Veriyor

Antalya'da gezi teknelerinden atılan çapaların posidonya çayırlarına zarar verdiği su altı görüntüleriyle ortaya çıktı. Deniz çayırlarının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

14.08.2024 12:47
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Antalya'da gezi teknelerinden atılan çapaların " Akdeniz'in akciğerleri" diye bilinen posidonya çayırlarına (deniz çayırı) zarar verdiği anlar su altından görüntülendi.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, tekne faaliyetlerinin yoğun olduğu Alanya ilçesinde dalış yaparak incelemelerde bulundu.

Ceylan, teknelerden atılan çapaların nesli tükenmekte olan canlıların yer aldığı "kırmızı liste"de bulunan posidonya çayırlarına zarar verdiği anları görüntüledi.

Görüntülerde, bir çapanın çekilme anında deniz çayırını köklediği, zincirinin ise tahribata yol açtığı dikkati çekti.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, AA muhabirine, Alanya kalesi önünde tur ve balıkçı teknelerinin sürekli çapa attığını söyledi.

Deniz çayırları popülasyonunun bölgede yoğun olduğunu ifade eden Ceylan, "Teknelerin bağlanabileceği tonoz olmadığı için hepsi çapa atıyor. Bu da deniz çayırları açısından büyük bir trajediye neden oluyor. Soluduğumuz havanın içerisindeki oksijenin yüzde 20'sini deniz çayırlarının fotosentezine borçluyuz." dedi.

"Maalesef Akdeniz çölleşiyor"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da Ege'de ve Antalya Körfezi'nde deniz çayırlarına rastlandığını söyledi. Akdeniz'de su sıcaklığının artmasıyla özellikle kıyıya yakın bölgelerde deniz çayırlarının yok olmaya başladığını anlatan Gökoğlu, "Koylarda ve ada çevrelerinde de teknelerden atılan çapalar büyük zarar veriyor. Deniz tabanına kök salan deniz çayırlarının çapalar çekilirken tamamen köklenmesi sonucu bölgede çölleşme oluşuyor. Zincirler de deniz çayırlarını eziyor. Akdeniz'e endemik posidonia oceanica dahil deniz çayırları yok olma tehdidi yaşıyor. Maalesef Akdeniz çölleşiyor." görüşünü paylaştı.

Tonozlama sistemine geçilmesi gerektiğini aktaran Gökoğlu, "Ya da tonozlama ya da yere kazık çakılıp teknelerin şamandıralara bağlanması gerekiyor. Tonozlama sistemi balıklar için resif görevi de görüyor." ifadelerini kullandı.

Dalış Eğitmeni Ayşen Aşkım Acarlar, teknelerin bağlanması için bölgede tonoz ihtiyacının olduğunu söyledi.

Dalış Eğitmeni Deniz Acarlar da 20 yıl önce su altının yemyeşil olduğunu ancak neredeyse deniz çayırlarının bitme noktasına geldiğini belirtti. Acarlar, bölgeye tonoz yapılması halinde deniz çayırlarının yeniden çoğalacağını kaydetti.

Kaynak: AA

antalya, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Gezi Tekneleri Posidonya Çayırlarına Zarar Veriyor - Son Dakika

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