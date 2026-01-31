Muratpaşa Belediyesi'nin "Hijyen Sertifika Programı" Kepez ve Konyaaltı'na Yayılacak

(ANTALYA)- Muratpaşa Belediyesi'nin gıda işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği standartlarını yükseltmek amacıyla hayata geçirdiği Gold Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı, Antalya'yı bu alanda uluslararası ölçekte bir marka haline getirme hedefiyle büyüyor. Bu kapsamda uygulamanın Kepez ve Konyaaltı ilçelerine yayılması için önemli bir adım atıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve hijyen alanında dünya çapında faaliyet gösteren Diversey iş birliğinde yürüttüğü program kapsamında Belediye Başkanı Ümit Uysal ve beraberindeki heyet; Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ve Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile bir araya geldi. Heyette AGYİD Başkanı Zeki Özen, Başkan Yardımcısı Burak Ünlüler ile yönetim kurulu üyeleri Güray Kanan ve Ersun Elmas da yer aldı.

Uluslararası platformlara taşıması amaçlanıyor

Görüşmede, Antalya genelinde ortak bir gıda güvenliği ve hijyen standardı oluşturulması ele alındı. Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen Gold Town Sertifika Programı kapsamında restoran, kafe, lokanta ve pastanelerin; depolama koşulları, pişirme ve saklama sıcaklıkları, havalandırma sistemleri ile kullanılan ürünlerin kalite ve uygunluğu gibi birçok başlıkta kapsamlı denetimlerden geçirildiği aktarıldı. Belirlenen kriterleri karşılayan işletmelerin Gold Town Sertifikası almaya hak kazandığı ifade edildi.

Görüşmelerde, Gold Town Sertifika Programı'nın yaygınlaştırılmasıyla Antalya'nın yalnızca turizmde değil, güvenli ve hijyenik gıda alanında da uluslararası ölçekte örnek gösterilen bir şehir haline gelmesi hedefi vurgulandı. Programın Kepez ve Konyaaltı'na da yayılmasıyla Antalya'nın, gıda güvenliği ve hijyen konusunda kent ölçeğinde bütüncül bir marka yaklaşımı geliştirmesi ve bu modeli uluslararası platformlara taşıması amaçlanıyor.