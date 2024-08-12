Antalya'da Gökyüzü Gözlem Etkinliği

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Antalya'nın Kepez ilçesinde Gökyüzü Gözlem etkinliği gerçekleştirilecek.

Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Antalya Bilim Merkezi'nin, gökyüzü tutkunları için hazırladığı etkinlik, 16 Ağustos'ta Dokuma Park'ta yapılacak.

Etkinlikte perseid meteor yağmurunu izlemek isteyen katılımcılar, teleskopla ay, yıldız ve gökyüzündeki diğer önemli cisimleri de yakından inceleyebilecek.

Katılanlar için ödüllü bilgi yarışmaları düzenlenecek.