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Antalya'da Otobüs Şarampole Düştü: Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da Otobüs Şarampole Düştü: Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu

Antalya'da şehir içi sefer yapan bir halk otobüsü, mıcırlı yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kazada otobüsün şoförü ve bir yolcu yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şoför ve yolcu, kontrol amaçlı ambulansa alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.01.2024 - 12:34,  Güncelleme: 12:37
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ANTALYA'da şehir içi sefer yapan halk otobüsü mıcırlı yolda kontrolden çıkıp şarampole düştü. Otobüsün şoförü ile 1 yolcu, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 09.00 sularında Konyaaltı ilçesi Yarbaşçandır Mahallesi Pınarbaşı mevkiinde meydana geldi. Mahalledeki şehir içi otobüs durağından 515A seferine çıkan Rıza Avcı (24), Pınarbaşı mevkisinde yokuş aşağı inerken yolun mıcırlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs yaklaşık 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sürücü Rıza Avcı, otobüste yolcu olarak bulunan Şükriye Orhan'ı araçtan çıkarttı. Kısa sürede gelen sağlık ekibi kazayı yara almadan atlatan Rıza Avcı ile Şükriye Orhan'ı kontrol amaçlı ambulansa aldı. Sürücü ile yolcunun hastaneye gitme talebi olmazken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Şükriye Orhan, Ağır ağır geliyorduk. Kaza olmasa olurdu. Yola hızlı da girmedik. Hızlı olsaydı kaza daha kötü olurdu. Otobüste sadece şoförle ben vardım. Kaza sonrası beni bulunduğum yerden şoför çıkarttı. Şoför de çok korktu dedi. Rıza Avcı ise Yokuş otobüsü kaydırdı. Çok da yavaş geliyorduk. Toprak da yumuşak o da bizi iyice kaydırdı diye konuştu.

Antalya\'da Otobüs Şarampole Düştü: Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Antalya'da Otobüs Şarampole Düştü: Şoför ve Yolcu Yara Almadan Kurtuldu - Son Dakika
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