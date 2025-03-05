Antalya'da Hava Kirliliği 204 Güne Çıktı - Son Dakika
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Antalya'da Hava Kirliliği 204 Güne Çıktı

2024 yılında Antalya'da hava kirliliği, 204 günde normal değerlerin üzerinde seyretti. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Güray Doğan, artıran etkenlerin başında trafik yoğunluğunun geldiğini belirtti ve bu durumun devam etmesi halinde hava kalitesinin daha da kötüleşeceğini vurguladı.

05.03.2025 19:41  Güncelleme: 01:45
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ANTALYA'da 2024 yılının 204 gününde hava kirliliği normal değerlerin üzerinde seyretti. Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Güray Doğan, "Maalesef gün geçtikçe kötüye gidiyor. En önemli sebebi trafik. 365 günün 204'ünde sınır değerler aşılmış durumda. Bu değerlerin yılda en fazla 35 kez aşılmış olması gerekirdi" dedi.

Turizm kenti Antalya'da yağış azlığı ve ara mevsimlerin neredeyse tamamen kalktığı bir dönem yaşanıyor. Küresel iklim krizine ek olarak çevresel faktörlerin de etkisiyle değişen Antalya iklimine bir de hava kirliliği eklendi. Kent merkezinde yılın tamamında ölçümler yapan ve yıllık ortalama kirlilik verisi sunan istasyon, 2024'te Antalya'da 204 gün havanın kirli olduğunu tespit etti. Kirliliğin ana sebebinin ise trafik yoğunluğu olduğu belirlendi. Trafik yoğunluğunun sabah ve akşam saatlerinde pik yapan kent merkezinin yanı sıra çevre yollarda da artması dikkat çekiyor. Gün içerisinde de zaman zaman ana arterlerde yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlardan çevreye yayılan egzoz dumanı hava kalitesi değerini aşağı çekti.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güray Doğan, yüksek hava kirliliği durumunun korkutucu olduğunu değerlendirerek, "Maalesef gün geçtikçe kötüye gidiyor. En önemli sebebi trafik. Motorlu taşıtlardan kaynaklı emisyonlar. 12 ay boyunca emisyon salınımı var. Evsel ısınma problemini de hala çözebilmiş değiliz. Son tüketicideki kömürün değerini kontrol edemiyoruz" diye konuştu.

'ÇALIŞMALAR YETERSİZ KALIYOR'

İklimin başlı başına bir sorun olduğunu ifade eden Doç. Dr. Doğan, "Her ne kadar aşırı sıcak ve soğuk dalga periyotları var, bu süreçte de havamız ne yazık ki olumsuz etkileniyor. Kepez ilçesindeki hava kalitesini ölçen istasyonun verilerine bakıldığında, 365 günün 204'ünde 2024 yılında maalesef sınır değerler aşılmış durumda. Bu sınır değerlerin yılda en fazla 35 defa aşılmış olması gerekirken 204 defa aşılmış durumda. Kent merkezinden çok uzak olmayan bir noktadan alınan veriler bunlar" dedi.

Doç. Dr. Doğan, durumun toplu taşımanın kullanılmaması ve çoğunlukla bireysel araç kullanılmasından kaynaklandığını belirterek, "Toplu taşımanın teşvikine yönelik herhangi bir adım yok. Yaygınlaşması için yapılan çalışmalar da ne yazık ki yetersiz kalıyor. Toplu taşıma güzergahlarının yeniden ele alınması lazım. Böyle giderse kentin havası daha da kötüye gidecek" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 6 yılda Antalya'daki araç sayısı yarım milyon arttı. Geçen yıl trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 466 bin 17 olan kentte 2025 yılı Ocak ayına göre 1 milyon 578 bin 360 oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Hava Kirliliği 204 Güne Çıktı - Son Dakika

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