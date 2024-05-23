Antalya\'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

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Antalya'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada denetlenen 45 bin 635 sürücüden, kurallara uymadığı tespit edilen 7 bin 781'ine para cezası uygulandı.