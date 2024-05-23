Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya\'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi

Antalya'da polis ekipleri tarafından helikopter ve dron kullanılarak trafik denetimi gerçekleştirildi. Emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konular kontrol edildi. Son 2 haftada yapılan denetimlerde 45 bin 635 sürücüden 7 bin 781'i kurallara uymadığı için para cezası aldı.

23.05.2024 11:31
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Antalya'da polis ekiplerince helikopter ve dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, Antalya kara yollarında emniyet kemeri, radar, yük ve yolcu taşımacılığı, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda helikopter ve dron destekli denetim yapıldı.

Son 2 haftada denetlenen 45 bin 635 sürücüden, kurallara uymadığı tespit edilen 7 bin 781'ine para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Helikopter ve Dron Destekli Trafik Denetimi - Son Dakika

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