Antalya'da Hıdırlık Kulesi Çevresi Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da Hıdırlık Kulesi Çevresi Projesi Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projede, antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı tamamlanırken, restorasyon ve koruma-onarım işleri devam ediyor.

27.06.2024 12:56
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen 'Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Projede, antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeylerin montajı tamamlanırken, restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri devam ediyor.

Tarihi eserlerin ziyaretçilere Akdeniz manzarası eşliğinde sunulması amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Hıdırlık Kulesi Çevresi Arkeolojik Kazı ve Seyir Terası Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından alanda restorasyon ve koruma-onarım (konservasyon) işleri yapılıyor.

Kulenin güney kısmındaki alanın cam zeminlere ait taşıyıcı çelik imalatları tamamlandı ve antik kalıntıların izlenebileceği cam yüzeyler yerleştirildi. Kulenin Kuzey kısmındaki alanın ahşap ve cam zemin kaplama montajları da sona erdi. Falezlerin siluetini etkilememesi için proje kapsamında tüm alanı çevreleyen şeffaf cam korkulukların montajı da bitirildi. Tarihi Hıdırlık Kulesi'nde yürütülen bitki temizliği ve dış duvar derz dolgu çalışmasında ise sona yaklaşıldı.

13 metrelik hendek tespit edildi

Antalya Müze Müdürlüğü ve KUDEB denetiminde sürdürülen proje kapsamında tarihi kalıntıların konservasyon çalışmaları devam ederken, arkeolojik kazı çalışmaları da titizlikle sürüyor. Son olarak kulenin güney kısmında gün yüzüne çıkarılan M.S 1. ve 2. yüzyıla ait olduğu tahmin edilen sütunlu yapı çevresinde kazı ve temizlik çalışmalar sürüyor. Arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda taban mozaikleri ile sütunlu yapı arasında 13 metrelik bir hendek tespit edildi. Hendek dolgusundan ağırlıklı olarak 1900'lü yıllara ait güncel bulgular ortaya çıkarıldı. Proje kapsamında, bu sezon Hıdırlık çevresinde bin metrekarelik alanda kazı yapıldı. Kazılarda, 75 kasa dolusu seramik toplandı.

Kaynak: ANKA

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