Antalya\'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Yabancı Uyruklu Yakalandı

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kuyumcudan yaklaşık 35 bin avro değerinde pırlanta yüzük çaldıkları iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde yaklaşık 35 bin avro değerinde pırlanta yüzük çalınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahıslardan birinin daha önce bahse konu işyerine müşteri olarak geldiği ve yüzüğün fotoğrafını çekerek ayrıntılı bilgiler not ettiği, olay günü işyerine tekrar gelerek aynı yüzüğü istediği ve el çabukluğu ile imitasyon kopyası ile değiştirdiğini belirledi.

Olayı birlikte gerçekleştiren yabancı uyruklu A.S, S.K. ve M.Z. isimli şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.