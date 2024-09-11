Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hırsızlık şüphesiyle yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ayrı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışmalar gerçekleştirdi.
Düzenlenen operasyonda şüpheliler, A.Y. ve S.H. yakalandı.
İş yerinden çalınan 3 bilgisayarla evden çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Muratpaşa'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?