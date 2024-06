Antalya'da HobiFest 2024 Etkinliği Düzenlenecek

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'HobiFest 2024', 8 ve 9 Haziran'da Cam Piramit alanında gerçekleştirilecek. Geleneksel hale gelen festival korteji ise 7 Haziran Cuma günü saat 14.30'da Atatürk Kongre Merkezi (AKM) önünden başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hobi tutkunlarını bir araya getirdiği 'HobiFest 2024', 8 Haziran Cumartesi günü Cam Piramit alanında kapılarını açacak. Doğa spor kulüplerinden, macera tutkunlarının favorisi olan off-road kulüplerine, arama kurtarma ekiplerinden klasik otomobil kulüplerine kadar katılımcılar birçok etkinlik düzenleyecek.

Klasik araba tutkunları buluşacak

HobiFest'in vazgeçilmezleri arasına giren ve beğeni toplayan klasik otomobil sergisi, bu yıl yine otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak. Antalya Classic Car's Klasik Otomobil Kulübü, Antalya Klasik Araçlar Kulübü (AKAK), Kulüp 124 Klasik Otomobil Kulübü, Vos 07 VosVos Kulübü'nün katkılarıyla düzenlenecek etkinlik, her yaştan klasik araba tutkunlarını buluşturacak.

Adrenalin tutkunları bir araya gelecek

Antalya Offroad ve Motor Sporları Kulübü Derneği, Antalya Antoff Offroad Kulübü, Akdeniz Off-Road Team, TOROFF Offroad Kulübü ve HARDOFF Offroad Kulübü, Cam Piramit etkinlik alanı ve Beach Park Özel Seyirci Parkuru'nda sergileyecekleri gösterilerle adrenalin tutkunlarını bir araya getirecek.

HobiFest 2024'te ayrıca RC Drift yarışı, RC Touring yarışı ve RC İş Makinaları Topluluğu'nun düzenleyeceği etkinlikler yer alacak. RC model iş makineleri hakkında bilgilendirme eğitimleri, atölyeler ve özel seyirci gösterileri düzenlenecek. Motosiklet, bisiklet, kayak, dağcılık, su sporları, tenis, oryantiring, doğa ve macera sporlarına yönelik pek çok etkinliğin düzenleneceği festivalde, yarış dronları gösterisi yapılacak, motosiklet akrobasi gösterileri yapılacak, motosiklet ileri sürüş teknikleri eğitimleri verilecek.

Çocuklara kros motor sürüş eğitimleri

Hobifest kapsamında ücretsiz tırmanma duvarı ve zipline aktiviteleri ile fotoğraf sergileri yer alacak. Yavaş gitme ve dengede durma gibi bisiklet yarışmalarının da yer alacağı festival kapsamında, Enduro Motor Sporları kulübü çocuklara kros motor sürüş eğitimleri verecek, ok atma müsabakaları yapılacak.

Cam Piramit dışında 8 Haziran Cumartesi günü kurulacak sahnede saat 14.00'te Antalya Büyükşehir ve Kent Orkestrası Konseri, saat 15.00'da Adım Dans Kulübü modern dans gösterisi, saat 16.00'da ATASEM Dans ve Halk Oyunları öğrencilerinin gösterileri, saat 17.30'da Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları gösterisi, saat 18.30'da JAK Köpek gösterisi ve saat 19.30'da Suna Karakaya konseri gerçekleştirilecek.

Cam Piramit bahçesinde 9 Haziran Pazar günü saat 14.00'te ise Style Of The Power Spor Kulübü'nün Extreme Show'u nefes kesecek. Günün devamında saat 15.00'da model uçak gösterisi, saat 16.30'da JAK Köpek gösterisi, saat 17.30'da İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Genç Sahne Konseri, saat 18.30'da Dance Of Life Halk Oyunları gösterisi ve saat 19.00'da Vosahne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası konser verecek.