Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile arasında geçen olaylar ile ilgili ilk kez konuştu.
3 maç ceza alan Mourinho, gelen soruya "1 görüntü 1.000 kelimeden çok daha iyidir. Ben şimdi size olayları anlatırsam benim versiyonum olur. Kelimelerin çok bir anlamı yok. Görüntüler konuşur. Herkes de görüntüleri gördü. Eminim Hollywood'dakiler de görmüştür" cevabını verdi.
Şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen soru karşısında Portekizli teknik adam, "Şampiyonluk yarışı hakkında cevap vermek istemiyorum! Bunun hakkında vereceğim cevap tehlikeli olabilir!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a bomba gönderme: Hollywood izledi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)