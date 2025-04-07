Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı

Fransa'da Toulouse ile Sale Sharks arasında oynanan Şampiyonlar Kupası rugby maçı öncesi stadyuma paraşütle iniş yapan bir göstericinin çatıya takılması, 33 bin seyirciye korku dolu anlar yaşattı.

Toulouse Stadyumu'nda dün gerçekleşen müsabaka öncesi maç topunu paraşütle getirmek üzere görevlendirilen üç askeri paraşütçüden ikisi sahaya sorunsuz iniş yaparken, üçüncü paraşütçü Trouille Yannick rüzgarın etkisiyle rotasından saparak stadyumun çatısına takıldı.

Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan Yannick, düşme tehlikesine karşı paraşütünün kumaşına sıkıca tutundu. Güvenlik görevlileri, olası bir düşme riskine karşı hemen tribünlerin o bölümünü boşalttı ve altına koruyucu malzemeler yerleştirdi.

Görgü tanıklarından Jacques Bonnet, "Herkes nefesini tuttu, seyirciler arasında panik havası vardı. Kendini sakin tutarak düşmemeyi başardı" dedi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika sonra uzattıkları merdivenle paraşütçüye ulaşarak onu güvenle yere indirmeyi başardı. Kurtarma anında stadyumdaki binlerce taraftar, itfaiyecileri alkışlarla destekledi ve paraşütçü kurtarıldığında Fransız milli marşını söyledi.

Fransız televizyonlarında canlı yayınlanan olayın ardından Yannick, "Paraşütün sağlam olduğunu biliyordum, bu yüzden sakin kaldım. Toulouse ekibine, itfaiyecilere ve tüm taraftarlara teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Yaşanan olay nedeniyle Toulouse-Sale Sharks karşılaşması 40 dakika gecikmeli başladı. Şampiyonlar Kupası son 16 turunda oynanan maçta ev sahibi Toulouse, İngiliz rakibini konuk etti.