Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı

Geniş Video İzle

Fransa'da Toulouse ile Sale Sharks arasında oynanan Şampiyonlar Kupası rugby maçı öncesi, maç topunu getirmek için paraşütle iniş yapacak olan üç askeri paraşütçüden biri, rüzgarın etkisiyle rotasından saparak stadyumun çatısına takıldı. Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan paraşütçü Trouille Yannick, düşme tehlikesine karşı paraşütünün kumaşına sıkıca tutundu.

07.04.2025 09:38  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'da Toulouse ile Sale Sharks arasında oynanan Şampiyonlar Kupası rugby maçı öncesi stadyuma paraşütle iniş yapan bir göstericinin çatıya takılması, 33 bin seyirciye korku dolu anlar yaşattı.

Toulouse Stadyumu'nda dün gerçekleşen müsabaka öncesi maç topunu paraşütle getirmek üzere görevlendirilen üç askeri paraşütçüden ikisi sahaya sorunsuz iniş yaparken, üçüncü paraşütçü Trouille Yannick rüzgarın etkisiyle rotasından saparak stadyumun çatısına takıldı.

Yaklaşık 15 metre yükseklikte asılı kalan Yannick, düşme tehlikesine karşı paraşütünün kumaşına sıkıca tutundu. Güvenlik görevlileri, olası bir düşme riskine karşı hemen tribünlerin o bölümünü boşalttı ve altına koruyucu malzemeler yerleştirdi.

Görgü tanıklarından Jacques Bonnet, "Herkes nefesini tuttu, seyirciler arasında panik havası vardı. Kendini sakin tutarak düşmemeyi başardı" dedi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 30 dakika sonra uzattıkları merdivenle paraşütçüye ulaşarak onu güvenle yere indirmeyi başardı. Kurtarma anında stadyumdaki binlerce taraftar, itfaiyecileri alkışlarla destekledi ve paraşütçü kurtarıldığında Fransız milli marşını söyledi.

Fransız televizyonlarında canlı yayınlanan olayın ardından Yannick, "Paraşütün sağlam olduğunu biliyordum, bu yüzden sakin kaldım. Toulouse ekibine, itfaiyecilere ve tüm taraftarlara teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

Yaşanan olay nedeniyle Toulouse-Sale Sharks karşılaşması 40 dakika gecikmeli başladı. Şampiyonlar Kupası son 16 turunda oynanan maçta ev sahibi Toulouse, İngiliz rakibini konuk etti.

Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı
Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı
Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı
Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı
Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı

Güvenlik, 3-sayfa, Fransa, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Vatikan’da halkı selamladı Papa, Vatikan'da halkı selamladı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Son anketten Mahmut Tanal sürprizi İlk kez listeye girdi Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
Beşiktaş, TFF’ye savaş açtı Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı
Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
Bluesky’a akın var Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı
Galatasaray, Fenerbahçe’ye verilen cezalardan dolayı TFF’ye itiraz etti Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
07:48 İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
15:18 Galatasaray, Fenerbahçe’ye verilen cezalardan dolayı TFF’ye itiraz etti Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti
15:06 Bluesky’a akın var Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı
15:03 Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
14:43 Beşiktaş, TFF’ye savaş açtı Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı
14:40 Son anketten Mahmut Tanal sürprizi İlk kez listeye girdi Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
14:31 Papa, Vatikan’da halkı selamladı Papa, Vatikan'da halkı selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 10:07:47. #7.13#
SON DAKİKA: Paraşütçü stadyum çatısına çarparak asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement