Antalya'da IAC 2026 Halk Günü paneli 9 Ekim'de Kacır'ın katılımıyla yapılacak - Son Dakika
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Antalya'da IAC 2026 Halk Günü paneli 9 Ekim'de Kacır'ın katılımıyla yapılacak

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Antalya\'da IAC 2026 Halk Günü paneli 9 Ekim\'de Kacır\'ın katılımıyla yapılacak
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Antalya'daki 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında 9 Ekim Cuma günü Halk Günü paneli düzenlenecek. Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılacağı oturumda milli teknoloji hamlesi, derin uzay vizyonu ve gençlerin uzay-havacılık potansiyeli ele alınacak.

TÜRKİYE'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen '77'nci Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026)', 9 Ekim Cuma günü 'Halk Günü' paneline e ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek panel, gençlerle ve teknoloji meraklılarıyla buluşacak. Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde ve SAHA İstanbul eş ev sahipliğinde yürütülen IAC 2026, kongrenin son gününde kapılarını toplumun her kesimine açıyor. 9 Ekim Cuma günü 15.00 ile 16.00 saatleri arasında NEST Kongre ve Fuar Merkezi Açılış Seremonisi Alanı'nda gerçekleşecek özel oturumda; milli teknoloji hamlesi, Türkiye'nin derin uzay vizyonu ve yeni neslin geleceği, kapsamlı şekilde masaya yatırılacak. Türkiye'nin teknoloji ekosistemine yön veren öncü isimlerin tecrübelerini ve vizyonlarını paylaşacağı panelde; gençlerin uzay ve havacılık alanındaki potansiyeli ile Türkiye'nin kritik teknolojilerdeki bağımsızlık yürüyüşü ele alınacak.

Kaynak: DHA
Mehmet Fatih KacırHavacılıkTeknolojiAntalyaGüncelUzaySon Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da IAC 2026 Halk Günü paneli 9 Ekim'de Kacır'ın katılımıyla yapılacak - Son Dakika
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