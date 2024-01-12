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Antalya'da İlkokulda Spor Eğitmeni Şikayeti - Son Dakika
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Antalya'da İlkokulda Spor Eğitmeni Şikayeti

Antalya'da bir ilkokulda spor eğitmeni, sınıfta konuşan çocukları karanlık odaya kapattığı ve duvara döndürüp beklettiği iddiasıyla görevden alındı. Veliler, çocuklarının olumsuz etkilendiğini belirterek eğitmenin değiştirilmesini talep etti.

Antalya\'da İlkokulda Spor Eğitmeni Şikayeti
12.01.2024 - 14:31,  Güncelleme: 14:34
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ANTALYA'da bir ilkokulda, spor eğitmeni A.U., sınıfta konuşan 6 yaşındaki çocukları karanlık odaya kapattığı, ders boyunca duvara döndürüp beklettiği şikayeti üzerine görevden alındı.

Konyaaltı ilçesindeki Siteler Mahallesi İlkokulu'na, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılı başında, Halk Eğitim Merkezi tarafından spor eğitmeni olarak A.U. görevlendirildi. Okulda 1'inci sınıflara spor eğitimi veren A.U. hakkında veliler, konuşan çocukları ders boyunca spor salonundaki karanlık bir odaya kapattığı, bazılarını ise duvara döndürerek beklettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

SINIFIN SPOR DERSİ İPTAL EDİLDİ

Veliler, imzalayarak okul idaresine teslim ettiği şikayet dilekçesinde aynı zamanda, 6 yaşındaki çocukların olumsuz etkilenmesi nedeniyle eğitmenin değiştirilmesini talep etti. Sonrasında okul yönetimiyle görüşen veliler, hiçbir gerekçe gösterilmeden çocuklarının bulunduğu sınıfın aldığı spor dersinin iptal edildiğini öğrendi. Şikayet sonrası A.U., görevden alındı.

Kaynak: DHA
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Konyaaltı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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