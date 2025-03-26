Antalya'da İmamoğlu Protestoları: Hak, Hukuk, Adalet Sloganları Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da İmamoğlu Protestoları: Hak, Hukuk, Adalet Sloganları Atıldı

Antalya'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından düzenlenen protestoda, katılımcılar 'Hak, hukuk, adalet' sloganları attı. Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan kalabalık, demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

26.03.2025 00:06  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestoların adresi bu kez Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı oldu. Meydanda bir araya gelen vatandaşlar, "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Antalyalıların CHP Muratpaşa İlçe Başkanlığı'nın çağrısıyla bir araya geldiği Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda "Hak, hukuk, adalet", "Direne direne kazanacağız" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atıldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan'ın yanı sıra CHP ilçe başkanlarının yer aldığı mitingde çok sayıda demokratik kitle örgütünün temsilcisi de yer aldı.

Kent meydanında konuşan Başkan Uysal, usta şair Nazım Hikmet Ran'ın dizeleriyle başladığı konuşmasında kalabalığa, "Yağma yok. Bu ülkenin sahibi var" sözleriyle seslendi. Uysal, şunları söyledi:

"Sizin meşrebiniz darbeci bir meşrep"

"Siz, o ülkenin demokrasi trenine bugün biner yarın inersiniz. Sizin meşrebiniz belli. Sizin meşrebiniz demokrasiye inanan bir meşrep değil. Darbeci bir meşrep. İnançları siyasallaştıranlar dünyada nerede iktidara gelse otoriter rejim kuruyor. Herhangi bir yere demokrasi getirdiniz de bizim mi haberimiz yok. Onu bunu darbecilikle, suçluyorsunuz. Ama bütün hayatınız darbecilik, otoriterizm, diktatörleşme, merkeziyetçilik. Bütün hayatınız böyle. Türkiye'nin demokrasi trenine binersiniz. Ama canınız istediğinde o treni durdurup inemezsiniz. Çünkü o trenin makinisti Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Olsa olsa kendinizi aşağı atarsınız. Atın kendinizi, aşağı atın."

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Can Okan Kıran ise ön seçimde 138 bin ilçe sakininin Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması için oy verdiğini söyledi. Kıran, "Bu iktidarı eninde sonunda hep birlikte göndereceğiz. Evlerine göndereceğiz. Yeniden Cumhuriyet'in yeniden halkın iktidarını kuracağız. O günler yakındır" dedi.

Mitingde gençler adına söz alan Esma Çağlar ise şöyle konuştu:

"Fikrini söyleyen korkutuluyor. Hakkını savunan yargılanıyor"

"Bizim kuşağımız sadece kitaplardan değil, bizzat yaşayarak öğrendi adaletsizliği. İşsiziz, okuyoruz, emek veriyoruz ama mezun alınca iş bulamıyoruz. Barınamıyoruz, kiralar uçtu. Gençler parklarda sabahlıyor. Hakkımızı arayamıyoruz. Adalet terazisi güçlüden yana. Fakirin, öğrencinin, emekçinin yanında değil. Özgür değiliz. Fikrini söyleyen korkutuluyor. Hakkını savunan yargılanıyor. Sokakta yürüyen hiçbir kadın artık güvende değil. Ama biz gençler umutsuz değiliz. Çünkü biz Atatürk gençleriyiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Muratpaşa, Politika, İmamoğlu, Antalya, Güncel, Yaşam, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İmamoğlu Protestoları: Hak, Hukuk, Adalet Sloganları Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti

00:32 Trump, Türkiye’ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan’dan övgüyle bahsetti Trump, Türkiye'ye göndereceği büyükelçiye Erdoğan'dan övgüyle bahsetti
22:41 Bakan Bayraktar, Özel’in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab’te kahve içti Bakan Bayraktar, Özel'in boykot çağrısı yaptığı EspressoLab'te kahve içti
22:35 Kulisler kaynıyor CHP’nin İBB Başkanvekili adayı netleşti Kulisler kaynıyor! CHP'nin İBB Başkanvekili adayı netleşti
22:03 Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül’e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir Özgür Özel, İstanbul Valisi Gül'e tehditler savurdu: Senin alnını karışlamayan namerttir
21:09 Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı Yasa dışı gösterilerde gözaltına alınan 172 şüpheli tutuklandı
09:36 Survivor’da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam Survivor'da duysal veda: İnşallah konuşurken ağlamam
09:33 Yeni imajı şaşkınlık yarattı Mauro Icardi’yi görenler tanıyamıyor Yeni imajı şaşkınlık yarattı! Mauro Icardi'yi görenler tanıyamıyor
09:31 Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı Altın yatırımcıları yeni senaryoya odaklandı
09:26 FETÖ firarisi Akın İpek’in 2 köşkü satışa çıktı FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı
09:23 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı 1 milyon 300 bin araç incelemeye alındı
09:15 Osimhen için Napoli’ye teklif yapan Galatasaray’a büyük şok Osimhen için Napoli'ye teklif yapan Galatasaray'a büyük şok
09:14 Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor Yerine geçecek isim belli oldu Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevini bırakıyor! Yerine geçecek isim belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 01:58:00. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da İmamoğlu Protestoları: Hak, Hukuk, Adalet Sloganları Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement