Antalya'da İntihar Eden İranlı Kardeşlerin Cenazesi 50 Gün Sonra Alındı - Son Dakika
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Antalya'da İntihar Eden İranlı Kardeşlerin Cenazesi 50 Gün Sonra Alındı

Antalya\'da İntihar Eden İranlı Kardeşlerin Cenazesi 50 Gün Sonra Alındı

Antalya'da evde ölü bulunan İranlı kardeşler Mohammedreza, Mohsen ve Amirhossein Yasovalian'ın cenazeleri, 50 gün sonra yakınları tarafından morgdan alındı. Kardeşler, borsada kaybettikleri paralar nedeniyle intihar ettikleri değerlendiriliyor.

02.01.2025 15:41  Güncelleme: 15:47
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ANTALYA'da evde ölü bulunan İranlı kardeşler Mohammedreza Yasovalian (44), Mohsen Yasovalian (36) ve Amirhossein Yasovalian'ın (33) cenazeleri, 50 gün sonra yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazeleri taşımak için maske takıp morga giren ekipler, ara ara dışarı çıkıp hava aldı.

Olay, geçen yıl 13 Kasım'da, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. İran'da yaşayan Mohammedreza Yasovalian, Mohsen Yasovalian ve Amirhossein Yasovalian kardeşler, çalışıp borçlarını kapatabilmek için Antalya'ya geldi. Sitede 8 katlı apartmanın en üst katındaki daireyi eşyalı olarak kiralayan 3 kardeş, borsadan da yatırım yaptı. İran'daki aileleriyle son olarak 28 Ekim'de görüşen Yasovalian kardeşlere, yakınları 1 Kasım'dan sonra ulaşamadı. 13 gün 3 kardeşe ulaşamayan yakınları, Antalya'da yaşayan yakınları Emrullah Esedi'den yardım istedi. Esedi, önce eve gidip Yasovalian kardeşlerin dairesinin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca Esedi polis merkezine gidip, durumu anlattı.

BORSADA PARA KAYBETMİŞLER

Adrese sevk edilen polis ekipleri, ev sahibinin kapıyı açmasıyla girdikleri dairede, Yasovalian kardeşleri, aynı odada, kapı altlarına havlu yerleştirilmiş ve camlar bantlanmış, odanın ortasında yanmış kömür düzeneğiyle buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, çürümeye yüz tutmuş cesetlerin bulunduğu daireye girerken, maske ve koruyucu kıyafetler giydi. Evde yapılan incelemede, kardeşlerin borsada yüklü miktarda para kaybettiklerini anlattıkları Farsça not bulundu. İntihar ettikleri değerlendirilen Yasovalian kardeşlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Yasovalian kardeşlerin yakınları, 50 gün sonra cenazeleri almak için Antalya'ya geldi. Üzgün oldukları görülen yakınları, İranlı kardeşlerin cenazelerini morgdan teslim aldı. Cenazelerin İran'a götürülmeyeceği, Kurşunlu Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Diğer yandan cenazeleri, morgdan araca koyan görevliler de maske takarak çalıştı ve zaman zaman da dışarı çıkıp hava aldı.

Kaynak: DHA

Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Finans, Güncel, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da İntihar Eden İranlı Kardeşlerin Cenazesi 50 Gün Sonra Alındı - Son Dakika

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