Antalya'da İpek Böcekçiliği İçin Destekler Devam Ediyor - Son Dakika
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Antalya'da İpek Böcekçiliği İçin Destekler Devam Ediyor

03.06.2025 14:10  Güncelleme: 15:30
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak amacıyla Alanya Sapadere İpek Evi'nde 51 üreticiye 1250 adet beslenme tablası hibe etti. 'Yerelden Kalkınma' projesi çerçevesinde gerçekleştirilen desteklerle üreticiler, ipek üretimini artırmayı hedefliyor.

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da ipek böcekçiliğini yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Sapadere İpek Evi'nde 51 üreticiye toplam 1250 adet ilk yaş beslenme tablası hibe edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Yerelden Kalkınma" projesi kapsamında üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Alanya'da ipek böcekçiliğini canlandırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurulan Sapadere İpek Evi; eğitim, kurs ve üretim faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Bölgede var olan ancak giderek yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan ipek böcekçiliğini yeniden canlandıran İpek Evi, üreticilere sunduğu desteklerle ipek üretimini teşvik ediyor.

İpek Böcekçiliğini Yaygınlaştırma Projesi kapsamında Sapadere'deki 51 üreticiye toplam bin 250 adet ilk yaş beslenme tablası hibe edildi. Tırla getirilen tablalar, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince İpek Böceği Yetiştiriciliği kursiyerleri başta olmak üzere bölgedeki üreticilere teslim edildi. Teşvik ve desteklerden memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

"Üreticilerimiz oldukça memnun"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğü Sapadere İpek Evi Sorumlusu Ayşenur Özdoğan Gülmez, Sapadere bölgesinde ipek böceği yetiştiren ve yetiştirmek isteyen üreticileri teşvik amaçlı besleme kasaları hibesinin gerçekleştirdiğini kaydetti. Antalya'da koza üretimini iki katına çıkararak ülke ekonomisine katkı sunmak istediklerini belirterek, "Bu aylar, ipek böceklerimizin koza ördüğü dönem. 51 üreticimize bin 250 adet beslenme tablasını teslim ettik. Bir sonraki sezonda da üreticilerimizi teşvik edecek kasa dağıtımlarımıza devam edeceğiz. Özellikle kadın üreticilerimiz üretimde çok zorlanıyorlar, bu kasalar onlar için büyük kolaylık sağlayacak. Üreticilerimiz oldukça memnun" dedi.

"Bu destekler kırsal bölgelerdeki üreticilere sunulabilecek en iyi gelir kaynağı"

Büyükşehir Belediyesi destekleriyle kadın üreticilerin işlerinin kolaylaştığını söyleyen ipek böceği yetiştiricisi Selda Yıldırım, "Doğma büyüme Sapadere'de yaşıyorum. Evlenmeden önce ailemle birlikte ipek böceği yetiştiriciliği yapıyordum. Evlendikten sonra eşimle birlikte üretime devam ettik. Bu işi biraz daha büyük ölçekte yapıyoruz ve ailemize büyük katkı sağlıyor. Bu yıl verimimiz çok iyi. Büyükşehir Belediyemizin gerçekleştirdiği yardımları çok beğendik. Evde kullandığımız eski kasalar çok ağırdı, özellikle böceklerin son uykusunda bizi zorluyordu. Yeni gelen hafif ve kullanışlı kasalar için Başkanımız Muhittin Böcek'e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bu destekler kırsal bölgelerdeki üreticilere sunulabilecek en iyi gelir kaynağı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da İpek Böcekçiliği İçin Destekler Devam Ediyor - Son Dakika

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