Antalya'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Antalya'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Antalya\'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde piknik yapan Tunahan Tunç (26), serinlemek için girdiği Köprüçay Irmağı'nda boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarılan genç, sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Tunç'un Ankara'dan tatil için Antalya'ya geldiği belirtildi.

02.06.2024 15:51
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Antalya'nın Serik ilçesinde, serinlemek için girdiği ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç, hastaneye kaldırıldı.

Sarıabalı Mahallesi Şahintepesi mevkisinde ailesiyle piknik yapan Tunahan Tunç (26), serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi.

Bir süre sonra Tunç'un çırpındığını gören çevredekiler, genci sudan çıkardı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Tunahan Tunç ve ailesinin, Ankara'dan tatil için Antalya'ya geldikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Antalya'da ırmakta boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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