Antalya'da Kadın Kooperatifleri 31. ANFAŞ Gıda Fuarı'nda Yer Aldı - Son Dakika
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Antalya'da Kadın Kooperatifleri 31. ANFAŞ Gıda Fuarı'nda Yer Aldı

Antalya'da düzenlenen 31. ANFAŞ Food Product Fuarı, Muratpaşa Belediyesi'nin desteklediği kadın kooperatiflerinin el emeği ürünleriyle dikkat çekti. Fuar, 40 bin ziyaretçi bekliyor.

30.01.2025 10:15  Güncelleme: 11:32
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(ANTALYA) - Antalya'da yaklaşık bin markanın katıldığı ve 40 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği 31. ANFAŞ Food Product'ta Muratpaşa Belediyesi'nin desteklediği kadın kooperatifleri de doğal ve geleneksel yöntemlerle hazırladıkları yiyeceklerle yer aldı.

Antalya'nın en büyük gıda etkinliklerinden olan 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product), ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde 28 Ocak'ta başladı. 300 firma ve bin markanın katılımıyla devam eden fuara yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyor. Bu yıl fuarın dikkati çeken katılımcılarından biri de Muratpaşa Belediyesi'nin Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda bulunan kadın kooperatifleri ürün satış mağazasında yer alan kooperatifler oldu.

Kooperatifler, erişteden reçele, pekmezden sirkeye, kurutulmuş meyvelerden tarhanaya birbirinden lezzetli, el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Kadınların el emeği ile hazırladıkları ürünler, fuar ziyaretçilerinden büyük ilgi gördü. Fuar, kooperatiflere yeni iş bağlantıları kurma ve ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı sundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kadın Kooperatifleri 31. ANFAŞ Gıda Fuarı'nda Yer Aldı - Son Dakika

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