Antalya'da, Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.
Kentte iftardan sonra camiler dolmaya başladı.
Başta tarihi Muratpaşa Camisi olmak üzere camileri dolduran cemaat, namaz kılıp dua etti.
Düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Ayrıca Filistin halkı ve şehitler için dua edildi.
Vatandaşların yoğun olarak katıldığı programda cemaate cami çıkışında ikramda bulunuldu.
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Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve Bilecik'te Kadir Gecesi'nde vatandaşlar camilere akın etti. Ulu Cami'de ve diğer camilerde teravih namazı kılındı. Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi, Reşadiye Camisi ve İlahiyat Camisi doldu taştı. Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi avlusunda iftar programı düzenlendi. Bilecik'te Kayı Boyu Camii'nde vaaz verildi ve Sakal-ı Şerif ziyareti yapıldı.
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