Antalya\'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

ANTALYA'da aynı güzergahta ilerleyen 2 kamyonet ve minibüs çarpıştı. Kontrolden çıkan kamyonetlerden biri kanala düştü. Araçta sıkışan sürücü Muhammet Yanık itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aynı güzergahtan, Çallı istikametine seyir halindeki Muhammet Yanık idaresindeki 07 ADU 026 kapalı kasa kamyonet, Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 minibüs ve sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazanın etkisiyle minibüs ve kamyonetlerden biri geldikleri yönde ters dönerken, kapalı kasa kamyonet ise sağdaki refüjü aştıktan sonra yaklaşık 50 metre ileride bulunan su kanalına düştü.
SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE KURTARDI
Ön kısmı kanalın içine düşen, arkası ise havada asılı kalan kamyonette sürücü Muhammet Yanık sıkıştı. Durumu görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza yerine gelen ekipler kanala girerek sürücü Yanık'a müdahale ederken, sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonrasında itfaiye ekipleri makas yardımıyla açtığı kapıdan Yanık'ı çıkardı. Sedyeye alınan Yanık, vatandaşların da yardımıyla yukarıya çekilerek ambulansa taşındı. Muhammet Yanık, ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, kaza sonrası bulvarı kapatan araçları kaldırdı.
KURTARILMA ANINI İZLEDİLER
Çok sayıda vatandaş ise kamyonette sıkışan sürücü Muhammet Yanık'ın kurtarılma anını izledi. Diğer yandan kazaya karışan 07 CFL 78 plakalı kamyonetin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın Adana'nın Karaisalı, Saimbeyli ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını, Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alınıp merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Yalçın gerekçenin, yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilemeleri olduğunu belirtti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP'li Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak, ''Teamüller gereği Ankara'da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil.'' ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin, Fatih'te bulunan çay ocağında bıçaklanarak hayatını kaybetti. Pişkin'in cenazesi Diyarbakır'da defnedildi. Kardeşinin yanına defnedilen Ramazan Hoca'nın ablası ise gazetecilere sinirlendi. Pişkin, "Sizin yüzünüzden öldürüldü. İnşallah siz de öyle öldürülürsünüz" dedi.
Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı. Güvercinin Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi ve bacaklarında Çinceye benzer yazılar bulunuyordu. Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneği tarafından doğaya salınan güvercin, uzun süren gözetimden sonra özgürlüğüne kavuştu.
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu belli oldu. Sakatlıkları devam eden Abdülkerim Bardakcı ve Sergio Oliveira ile Afrika Kupası'ndan dönmeyen Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech kadroya dahil edilmedi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir fabrikada işçiler bir şahıs tarafından rehin alındı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Kamyonet ve Minibüs Çarpıştı: Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?