 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Kamyonetler ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Kamyonetler ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya\'da Kamyonetler ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Muhammet Yanık'ın kullandığı kamyonet, aynı yönde ilerleyen bir minibüs ve başka bir kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yanık'ın kamyoneti kaldırımı aşarak boş tahliye kanalına düşerken, diğer araçlar ters yöne döndü. Yaralanan Yanık, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Diğer kamyonetin sürücüsü ise kaza sonrası kaçtı.

01.02.2024 18:19  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki kamyonet ile bir minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Muhammet Yanık'ın kullandığı 07 ADU 026 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ergün K. yönetimindeki 07 ATH 331 plakalı minibüs ile sürücüsü öğrenilemeyen 07 CFL 78 plakalı kamyonete, Düdenbaşı Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle Yanık iradesindeki kamyonet, kaldırımı aşıp yaklaşık 50 metre ilerideki boş tahliye kanalına düştü, diğer araçlar ise ters yöne döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Yanık, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Diğer kamyonetin sürücüsünün ise kaza sonrası kaçtığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Antalya, Kepez, İtfaiye, Acil Durum, Hastane, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kamyonetler ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 19:16:56. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Kamyonetler ve Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement