Antalya'da Kardeş Cinayeti: Kübra Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Kardeş Cinayeti: Kübra Doğan Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Kardeş Cinayeti: Kübra Doğan Hayatını Kaybetti
19.07.2026 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhammed Doğan, 'şeytan girdi' diyerek ablası Kübra Doğan'ı boğdu, 9 gün sonra öldü.

ANTALYA'da Muhammed Doğan'ın (18) 'İçine şeytan girdi' diyerek boğmaya kalkıştığı 2 ablasından Kübra Doğan (22), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 10 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Santral Mahallesi 3282 Sokak'taki 8 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Muhammed Doğan, 'İçine şeytan girdi' diyerek ablası Kübra Doğan'a saldırdı. Kübra Doğan, kardeşinin elinden kurtulup ablası Meryem Doğan'a mesaj atarak, yardım istedi. Muhammed Doğan, daire içerisinde kovalayıp yakaladığı Kübra Doğan'ın boğazını sıkarak, hareketsiz hale getirdi. Mesaj üzerine eve giden Meryem Doğan, kardeşini hareketsiz yatarken bulunca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada Muhammed Doğan, Meryem Doğan'a da saldırıp, boğmaya çalıştı.

BALKONA ÇIKIP BAĞIRDI

Ardından evin balkonuna geçen Muhammed Doğan, bir süre bağırdıktan sonra Meryem Doğan tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ablası Meryem Doğan'a yumruk atan Muhammed Doğan, yeniden boğazını sıktı. Bu sırada açık olan daire kapısından giren polis ekibi, Muhammed Doğan'ı etkisiz hale getirip, gözaltına aldı.

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ ENTÜBE EDİLDİ

Kardeşlerden Kübra Doğan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, Meryem Doğan ise Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kübra Doğan, entübe edildi.

'ŞEYTAN ÇIKARMAK İÇİN ABLALARIMI ÖLDÜRECEKTİM'

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen Muhammed Doğan, "Ablalarımın içine şeytan girdiğini düşündüm. Şeytanları çıkarmak için Kübra'nın boğazını sıktım. Eve gelen diğer ablam Meryem'e de aynı şekilde saldırdım" dedi. Muhammed Doğan, ekipler gelmeseydi şeytanı çıkarmak için ablalarımı öldüreceğini belirtti. Doğan, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Soruşturma sürerken, 9 gündür yoğun bakımda tedavi gören Kübra Doğan, bu sabah yaşamını yitirdi. Doğan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, 3. Sayfa, Antalya, Sağlık, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kardeş Cinayeti: Kübra Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi Erkeklerin sayısı azaldı, 2 bin 600 yıllık İmparatorluk Hanedan Yasası revize edildi
Haluk Levent’in sağ kolu Alper Çelik’ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum Haluk Levent'in sağ kolu Alper Çelik'ten itirafçılık başvurusu: Paraların nereden geldiğini bilmiyorum
Fitch’ten Türkiye kararı Fitch'ten Türkiye kararı
Trabzonspor’da Oulai dönemi sona erdi Trabzonspor'da Oulai dönemi sona erdi
Malatya’da 5 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Yavuz Bingöl’den üzücü haber Acil ameliyata alınacak Yavuz Bingöl'den üzücü haber! Acil ameliyata alınacak

12:36
Miçotakis’in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
Miçotakis'in de katıldığı canlı yayında 100 yıllık inkar çöktü
12:26
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
Fiyatı son anda değiştiren nakliyeciler, tartışma sırasında askeri personele saldırdı
12:16
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi
Bülent Ersoy estetik sonrası ilk kez sahnede: Nasıl beğendiniz mi?
12:05
“Çok kazanıyorlar“ diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
"Çok kazanıyorlar" diyenlere temizlik işçisinden tokat gibi yanıt
11:34
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel Arjantin için güç gönderdiler
Dünya Kupası finali öncesi sıra dışı ritüel! Arjantin için güç gönderdiler
10:06
Gözler TBMM’de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
Gözler TBMM'de: En düşük emekli maaşı düzenlemesi yasalaşıyor
09:38
Rusya başkent Kiev’i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Rusya başkent Kiev'i 41 füze ve 125 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2026 12:45:23. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kardeş Cinayeti: Kübra Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.