Antalya'da 17 yaşındaki genç, ablasının rahatsız edildiği iddiasıyla bir kişiyi bıçaklayarak öldürdü

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ANTALYA'da 17 yaşındaki A.Ç., ablası Arzu Ç.'yi (30) rahatsız ettiği iddiasıyla Fırat Yıldız'ı (42), 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi 4867 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; Fırat Yıldız, karşılıksız sevdiği Arzu Ç.'nin evinin önüne giderek dışarı çıkmasını isterdi. Sesleri duyan Arzu Ç.'nin kardeşi A.Ç., dışarı çıktı. A.Ç. ile Fırat Yıldız arasında tartışma kavgaya dönüştü. A.Ç., yanındaki ekmek bıçağıyla Yıldız'ı göğüs kısmından 2, sırtından 1 kez bıçakladı. Yaralı Yıldız, olay yerinden Çamlıbel Mahallesi 4875 Sokak'taki taksi durağına kadar yaklaşık 500 metre yaya olarak gitti. Yıldız'ın taksicilerden yardım istemesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Fırat Yıldız, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yıldız'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ABLA KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın A.Ç.'nin evinin önünde yaşandığını belirledi. Polis, A.Ç. ile ablası Arzu Ç.'yi gözaltına aldı. A.Ç. yaşının küçük olmasından dolayı Çocuk Şube Müdürlüğüne, Arzu Ç. ise Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.