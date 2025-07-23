Antalya'da Kasten Öldürme Ceza Aldı

Antalya'da alacak verecek meselesinden dolayı amcasının oğlunu silahla öldüren sanık "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tahsin A'nın yanı sıra müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, Yusuf A'yı kardeşi gibi gördüğünü öne sürerek "Eşim ve çocuklarıma küfür ederek beni öldürmeye kalkışmasaydı, böyle olmazdı. Tahliyemi talep ediyorum. İsteyerek yapmadım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Tahsin A'yı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulanmadı.

Olay

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde Tahsin A, 23 Ocak'ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan amcasının oğlu Yusuf A'yı (42), boş arazide silahla vurup öldürmüştü. Tahsin A, polislerce yakalanmış, olayda kullandığı tabanca ise arazide bulunmuştu.