Antalya\'da kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Güzeloluk Mahallesi 1830 Sokak'ta, CHP'nin seçim otobüsünden inen Ahmet B, broşür bırakmak için girdiği market ve şarküteri sahibi S.E. ile tartışmaya başladı.

Ahmet B'nin yeğenleri Haktan Faik Ç. (21) ve Burak Devran Ç'nin (27) de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

İş yeri sahibi S.E'nin tabancayla ateş ettiği Haktan Faik Ç. ve Burak Devran Ç. kardeşler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Haktan Faik Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Burak Devran Ç'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis S.E'yi gözaltına aldı.