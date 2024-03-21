Antalya'da kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü - Son Dakika
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Antalya'da kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü

Antalya\'da kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde CHP'nin seçim otobüsünden inen bir kişi ile market sahibi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi, tabancayla ateş ederek kardeşlerden birini öldürdü, diğerini ise yaraladı. Olayın ardından polis şüpheliyi gözaltına aldı.

21.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:27
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralandı.

Güzeloluk Mahallesi 1830 Sokak'ta, CHP'nin seçim otobüsünden inen Ahmet B, broşür bırakmak için girdiği market ve şarküteri sahibi S.E. ile tartışmaya başladı.

Ahmet B'nin yeğenleri Haktan Faik Ç. (21) ve Burak Devran Ç'nin (27) de dahil olduğu tartışma kavgaya dönüştü.

İş yeri sahibi S.E'nin tabancayla ateş ettiği Haktan Faik Ç. ve Burak Devran Ç. kardeşler yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Haktan Faik Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Burak Devran Ç'nin ise tedavisi devam ediyor.

Polis S.E'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Antalya, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da kavgada silahla vurulan kardeşlerden biri öldü - Son Dakika

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