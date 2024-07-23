Antalya'da Kaybolan Çanta Belediye Personeli Tarafından Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Kaybolan Çanta Belediye Personeli Tarafından Sahibine Teslim Edildi

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir belediye personeli, içinde altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti. Çantayı bulan personel, durumu yetkililere bildirerek çantayı belediye hizmet binasına götürdü. Yapılan incelemede çantanın sahibi belirlendi ve çanta eksiksiz bir şekilde sahibine teslim edildi. Sahibi ve ailesi, belediye personeline minnettarlıklarını dile getirdi.

23.07.2024 21:41
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Antalya'nın Kepez ilçesinde belediye personeli, içinde bir miktar altın ve para bulunan çantayı sahibine teslim etti.

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Özkan Koçak, görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarı üzerinde el çantası buldu.

Çanta içerisinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark eden Koçak, durumu bölge sorumlusuna bildirerek çantayı belediye hizmet binasına götürdü.

Ekiplerce yapılan incelemede çantanın 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirlendi.

Hizmet binasına çağırılan Göçmen, çantasını belediye ekipleri ve Koçak'tan eksiksiz teslim aldı.

Sevinç gözyaşları dökerek Koçak'a teşekkür eden Göçmen, "Allah senden razı olsun çocuğum. Çoluk çocuğun yokluk görmesin." dedi. Belediye personeline minnettarlığını dile getiren Göçmen, Koçak'ı ödüllendirmek istedi.

Özkan Koçak ise görevini yaptığını belirterek, Göçmen'e teşekkür etti.

Dürdane Göçmen'in kızı Ümmü Göçmen de çantanın bir gün önce kaybolduğunu ve annesinin çok üzüldüğünü belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kaybolan Çanta Belediye Personeli Tarafından Sahibine Teslim Edildi - Son Dakika

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