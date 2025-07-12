Antalya\'da Kaza: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin çarpması sonucu baba ve oğlunun hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde dün otomobilin kaldırımda yürüyen Yunus Tekerci ve oğlu Adem Efe Tekerci'ye çarparak ölümlerine neden olduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

İş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, süratli gelen otomobilin kontrolden çıkarak önce orta refüje, daha sonra savrularak kaldırımda yürüyen baba ve oğluna çarpması yer alıyor.

Önceki gece C.S'nin kullandığı 34 GU 5081 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Aktur Lunapark önünde önce refüje, ardından kaldırıma çıkarak yaya Yunus Tekerci (38) ile oğlu Adem Efe Tekerci'ye (8) çarpmıştı.

Kazada çocuk olay yerinde, baba ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Otomobildeki Ş.A'nın da yaralandığı kazada sürücü C.S. gözaltına alınmıştı.