Antalya\'da Kaza: Müge Perdahlı Hayatını Kaybetti

ANTALYA'da yol kenarındaki levha ile ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Müge Perdahlı (34), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Burdur- Antalya kara yolunda meydana geldi. Bir kurumda memur olarak çalışan Müge Perdahlı, bilinmeyen nedenle 34 GC 8681 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, önce yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bilgilendirme tabelasına ardından ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi, araçta sıkışan sürücü Perdahlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Müge Perdahlı'nın cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Polis ekibinin olay yerinde ve araçta yaptığı incelemenin ardından Perdahlı'nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.