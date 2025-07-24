Antalya'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpıldı

24.07.2025 11:11
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Davut Alkan, kızını markete bıraktıktan sonra park halindeki otomobiline çarpan aracı gördü.

ANTALYA'da kızını çalıştığı markete bırakan Davut Alkan'ın park halindeki otomobiline, hafif ticari araç çarptı. Alkan, "Biraz geç kalmış olsaydık, araç belki de bize çarpacaktı" dedi.

Kaza, saat 08.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 1007 Sokak üzerinde meydana geldi. Volkan Erman idaresindeki 07 GE 345 plakalı hafif ticari araç, kızını çalıştığı zincir markete bırakan Davut Alkan'a ait park halindeki 07 ALK 665 plakalı otomobile çarptı. Gürültü sesiyle dışarı çıkan Alkan, otomobiline çarpıldığını gördü. Alkan, diğer araç sürücüsü Volkan Erman'a yardım ederken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Kısa sürede kaza yerine ulaşan sağlık ekibi, Erman'a müdahale etti. Ayakta durmakta zorluk çektiği görülen Volkan Erman, sağlık ekibinin tedavi talebini geri çevirdi. Polis ekibi tarafından yapılan kontrolde ise alkol belirlenmedi.

'3-5 DAKİKA GECİKSEYDİK BELKİ DE BİZE ÇARPACAKTI'

Kaza sonrası duyduğu sesle marketten dışarı çıktığını anlatan Davut Alkan, "Otomobilimle kızımın çalıştığı marketin önüne gelerek park ettim. Daha sonra kızımla markete girdim. Bir anda ses duydum ve dışarı çıktım. Baktığımda kaldırıma çıkan bir araç benim aracıma çarpmış. Yaralı ve araçlarda hasar var mı diye baktım. O esnada bir kişi aracın içerisinde kusuyordu. Sonrasında hemen sağlık ekibini aradım. Geldiler ve müdahalelerini yaptılar. Ben kızımla içeriye girdikten 3-5 dakika sonra kaza meydana geldi. Biraz geç kalmış olsaydık, araç belki de bize çarpacaktı" dedi.

Haber- Kamera: Adem AKALAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kaza: Park Halindeki Araca Çarpıldı - Son Dakika

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