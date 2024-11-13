Antalya'da Kent Söyleşileri Cumhuriyet 101 Etkinliği Düzenlendi

Güncel

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kent Söyleşileri Cumhuriyet 101" başlıklı etkinlikte, konuşmacılar çeşitli konu başlıklarında katılımcıları bilgilendirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmaya değer fikirleri, yaşamları ve deneyimleri Anttalks etkinliğiyle Antalyalılarla buluşturmaya devam ediyor. Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Kent Söyleşileri Cumhuriyet 101" etkinliğinde de değerli konuşmacılar çeşitli konu başlıklarıyla vatandaşlarla buluştu.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Harmoni Talks kurucusu Erdem Arslan'ın sunumu ile başladı ve İstanbul Planlama Ajansı Marmara Bölge Koordinatörü Cem Kılıç'ın açılış konuşmasıyla devam etti. Açılış konuşmalarından sonra sahneye çıkan çellist Melisa Yılmaz da mini bir konser verdi.

Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, yazar Özel Oytun Türkoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleşen Anttalks etkinliğinde Antalya Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, TÜLOV Antalya Temsilcisi Osman Sert, "Anlam Arayışında İnsan" başlıklı bir söyleşi düzenledi. Sert, insanın yaşamda anlam arayışına ve bu arayışın bireyin içsel gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Sert, modern toplumlarda anlam bulma süreçlerinin zorluklarına ve bireyin bu arayışta karşılaştığı engellerin üstesinden gelme yollarına dair düşüncelerini katılımcılarla paylaştı.

Etkinlikte, akademisyen-yazar Av. Dr. Onur Altınkan da "Hukuk Uğrunda Savaş" başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Altınkan, hukuk mücadelesinin toplumlar için önemine ve adaletin korunması için verilen çabalara değinerek, hukuk alanında farkındalığı artırmayı hedefleyen bir sunum gerçekleştirdi. Söyleşi, katılımcılara hukuk kavramının tarihsel gelişimi, hukukun toplum üzerindeki etkileri ve güncel hukuk sorunları hakkında bilgi verdi.

Çağdaş toplumun temelleri konuşuldu

Antalya Barosu Başkanı Avukat Ali Çağdaş Bozaner'in da konuşmacı olduğu "Çağdaş Toplumun Milli Mücadele ve Cumhuriyetin İlk Yıllarında Atılan Tohumları" başlıklı söyleşiye de milli mücadelenin kazanımları ve Cumhuriyetin ilk yıllarında atılan adımların, çağdaş bir toplum oluşturmadaki rolü ele alındı. Cumhuriyet değerlerinin gelişim sürecine katkı sağlayan toplumsal dinamikler ve Cumhuriyet'in temel ilkeleri üzerinde durarak, bu değerlerin bugünün Türkiyesi'ndeki önemi üzerinde duruldu.

Oyuncu Kahraman Sivri ve Soner Türker ise "Hikayelerle Mustafa Kemal Atatürk" başlıklı sunumuyla vatandaşlarla buluştu. Sunumda, Atatürk'ün hayatından ilham verici anılar ve onun karakterini, liderlik özelliklerini yansıtan hikayeler anlatıldı. Atatürk'ün yaşadığı zorluklar ve gerçekleştirdiği devrimlerle ilgili hikayeler vatandaşlara duygusal ve öğretici bir deneyim sundu. Vatandaşlar bu etkileyici sunum sayesinde Atatürk'ün liderlik mirasını ve Cumhuriyet'e katkılarını daha yakından öğrenme imkanı buldu.

Etkinliğin sonunda konuşmacılara teşekkür plaketi verildi.