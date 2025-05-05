Antalya'da Kiracı Çifti Sokağa Atıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kiracı Çifti Sokağa Atıldı

4 yıldır kiracı olan Mehmet ve Ayşe Doğruyol, imzaladıkları tahliye taahhütnamesi nedeniyle evden çıkarıldı.

05.05.2025 12:39
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ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 4 yıldır aynı evde kiracı olarak oturan Mehmet Mahmut ve Ayşe Doğruyol çifti, farkında olmadan imzaladıkları tahliye taahhütnamesi nedeniyle evden çıkarıldı. Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan çift, sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiklerini söyledi.

Olay, Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5668 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Mehmet Mahmut Doğruyol ve eşi Ayşe Doğruyol, 4 yıldır aynı evde kiracı olarak yaşıyordu. İddiaya göre, ev sahibi B.K. kira artışı talebinde bulundu. Çift, bu talebe kısmen olumlu yanıt verdi ancak anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine kira sözleşmesi sırasında Ayşe Doğruyol'a emlakçı aracılığıyla imzalatılan tahliye taahhütnamesi işleme alındı. İcra takibi başlatan ev sahibi, çifti evden çıkarttı. Evden çıkarılan çift, sokakta kaldı.

'EŞYALARIMIZI KAPININ ÖNÜNE KOYDULAR'

Yeminli tercüman olduğunu belirten Mehmet Mahmut Doğruyol, "4 senedir oturduğumuz evde kirayı düzenli ödedik. Ev sahibi zam yapmak istedi, yüzde 50'ye kadar razıydım ancak anlaşamadık. Sonradan eşi bizi mahkemeye vermiş. İcra memurları geldi, eşyalarımızı dışarı koydular. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Eşim kalp ameliyatı geçirdi, ben de hastayım. Raporlarımız var" dedi.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

Doğruyol ailesinin avukatı Zeynel Sayar ise "Müvekkilim evi kiralarken, kendisine içeriği açıklanmadan bir tahliye taahhütnamesi imzalatılmış. Ev sahibi, bu belgeyi kullanarak yüksek kira artışı talebine yanıt alamayınca tahliye sürecini başlatmış. Müvekkilimiz eşiyle birlikte evinden, eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Bu tür belgelerin noter onaylı olması gerekir. Ev sahibi hakkında yasal süreç başlattık" diye konuştu.

Haber -Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Kiracı Çifti Sokağa Atıldı - Son Dakika

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