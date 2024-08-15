Antalya'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi - Son Dakika
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Antalya'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi

Antalya\'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimi

Antalya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi. Kepez ilçesindeki bir kırtasiyede yapılan denetimlerde, çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünler ve fiyat etiketleri incelendi. Sağlığa zararlı olabilecek ürünlerden numuneler alınarak laboratuvarda test edildi.

15.08.2024 13:54
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Antalya'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Kepez ilçesindeki bir kırtasiyeye giren ekipler, çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlerin ve fiyat etiketlerinin denetimine başladı.

Ekipler kırtasiyede defter, kalem, silgi ve diğer ürünleri kontrol ederek kasa fiyatlarını inceledi. Bazı ürünlerden ise sağlığa yönelik güvenli olup olmadığı test edilmek üzere numuneler alındı.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere, eğitim ve öğretim dönemiyle kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı marketlerde denetimlere başladıklarını söyledi.

Ürünlerin sağlık açısından güvenilir olup olmadığına ve fiyatına baktıklarını anlatan Özşahan, "Ürünlerin üzerinde fiyat etiketi var mı, kasa fiyatı uyuyor mu? Denetimlerde bunların hepsine bakıyoruz. Ayrıca ürünün güvenliğini denetliyoruz, burada ürünlerin insan sağlığına uygun olup olmadığına bakıyoruz. Kitabından defterine, silgisinden kalemine hepsini denetliyoruz." dedi.

Sağlığa zararlı olabilecek ürünlerden numuneler aldıklarını ve bunların laboratuvarda test edildiğini kaydeden Özşahan, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştıklarında ürünün piyasadan çektirildiğini ve firmaya ceza uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA

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