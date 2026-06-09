Antalya\'da Konaklama ve Araç Kiralama Denetimi

Antalya'da polis ekiplerince günübirlik konaklama yerleri ile araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, mevcut asayiş ve kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve halk sağlığı açısından risk oluşturan unsurların önlenmesi, suça karışan kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında son iki haftada çalışma yapıldı.

Bu kapsamda 1850 günübirlik konaklama yeri, kayıtsız faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 24 günübirlik adres ile 128 araç kiralama firması denetlendi.

Denetimlerde, anlık veri göndermediği belirlenen 5 işletme ile gerçeğe aykırı kayıt tuttuğu tespit edilen 4 işletme hakkında cezai işlem uygulandı.