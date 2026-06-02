Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Kazası
Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Kazası

02.06.2026 15:48
Antalya'da bir aracın gaz pedalı takılı kalarak 7 araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 1 kişinin yaralandığı, 7 aracın zarar gördüğü kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yeşil Akdeniz Sanayi Sitesi Hurdacılar Caddesi'nde seyreden ve sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre gaz pedalının takılı kalması sonucu kontrolden çıktı.

Akaryakıt istasyonuna giren otomobil, burada kafeteryanın içinden geçerek bazı araçlara çarptı. İstasyondan çıkan araç, ilerlemeye devam ederek sokak üzerindeki bir tamirhaneye girdi.

Otomobilin, park halindeki 3 otomobil ile 1 minibüse daha çarptığı tamirhanede, çalışan bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan kişi ise açık kapıdan dışarı düştü.

Sürücünün geri vitese aldığı otomobil, yol kenarında bulunan otobüse çarptıktan sonra durabildi.

Toplam 7 aracın zarar gördüğü kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralı sağlık ekibince hastaneye kaldırılırken, otomobil sürücüsü polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise tamirhanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, otomobilin park halindeki araçlara çarparak hızla tamirhaneye girmesi, çalışanların kaçışması ve minibüsteki kişinin çarpmanın etkisiyle araçtan düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

