 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi

Antalya'da sabah başlayan kuvvetli yağış ve fırtına, öğle saatlerinde etkisini arttırarak hayatı olumsuz etkiledi. Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler ve yayalar zorlandı. Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Antalya\'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi
07.01.2024 - 14:55,
Abone Ol

Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah başlayan yağış ve fırtına, öğle saatlerinde etkisini arttırdı.

Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zorlandı. Yayalar da fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Rüzgar nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve falezlerde dev dalgalar oluştu. Limandaki balıkçılar, teknelerinin dalgalardan zarar görmemesi için çaba gösterdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan uyarıda, "Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, bugün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Antalya, Fırtına, Kepez, Balıkçılık, Ulaşım, Çevre, Doğal Afet, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika


14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14
Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11
Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48
Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39
Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı

Son Dakika
14:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan tempo tuttu, tüm salon eşlik etti! İşte Ak Parti'nin seçim şarkısı
14:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken salon, ''İstanbul bizimdir bizim kalacak'' sloganı ile inledi
14:14 Hadise ve Murat Boz, New York'ta sahne aldı! Performansları alkış topladı
13:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul dahil 26 şehrin adaylarını açıklıyor
13:11 Eski AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özcan vefat etti
12:48 Tarsus'ta korkunç olay! 7 aylık hamile karısını satırla öldürüp torununu alıp kaçtı
12:39 Kabine, 3 haftalık aranın ardından toplanıyor! Masada emekli aylıklarına yapılacak düzenleme var
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:49 Yargı dizisini izleyen seyirci organ bağışı yaptı! Bir hastanın hayatı kurtuldu
11:21 ABD'de Pentagon depremi! Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını Biden'dan günlerce gizlemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 15:33:45. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Kuvvetli Yağış ve Fırtına Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement