Antalya'da Lavanta Hasadı Yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da Lavanta Hasadı Yapıldı

Antalya\'da Lavanta Hasadı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kaş'ın Yaylakılınçlı Mahallesi'nde kurulan lavanta bahçesinde hasat sevinci yaşandı. Lavanta hasadına katılanlar arasında yazar Necla Öngüç ve Başkan Muhittin Böcek de vardı.

22.07.2024 12:50  Güncelleme: 12:54
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 3 yıl önce Kaş'ın Yaylakılınçlı Mahallesi'nde kurulan lavanta bahçesinde hasat sevinci yaşandı. Lavanta bahçesinde hasat edilen lavantalar ve yazar Necla Öngüç'ün kaleme aldığı "Lavanta Salıncağı" kitabı, Başkan Muhittin Böcek'e hediye edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgede yaşayan vatandaşlara alternatif ürün yetiştiriciliği konusunda desteklerini sürdürüyor. Başkan Böcek'in "Yerelden Kalkınma Projesi" kapsamında 3 yıl önce Kaş'ın Yaylakılınçlı Mahallesi'nde atıl arazilerin tarıma yeniden kazandırılması amacıyla lavanta hibesi yapıldı. Büyükşehir'in desteğiyle kurulan lavanta bahçesinde hasat yapıldı.

Hasattan elde edilen lavantalar ve yazar Necla Öngüç'ün projeden ilham alarak kaleme aldığı "Lavanta Salıncağı" adlı kitabı Başkan Böcek'e hediye edildi. Başkan Böcek, lavantalar için teşekkür ederek, "3 yıl önce verdiğimiz hibelerle kurulan lavanta bahçesi üreticilerimize alternatif ürün yetiştiriciliğinde can suyu oldu. Bölgedeki kullanılmayan tarım arazileri de bu gibi projelerle yeniden tarıma kazandırıyoruz. Lavanta hasadının hayırlı ve bereketi bol olsun" dedi.

Lavanta hasadına katılan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, "Sulama sorunu yaşanılan bu mahallemizde başlatmış olduğumuz tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliğiyle bölge halkına ek ve yeni gelir kaynağı getiriyor. Lavanta bahçeleri, bal üretimi açısından oldukça önemli olup arıların da bolca ilgisini çekiyor" diye konuştu.

Lavanta bahçesinde yapılan hasada Genç Antalya Gönüllüleri de katıldı.

Kaynak: ANKA

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