Antalya'da Metruk Bina Yangını - Son Dakika
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Antalya'da Metruk Bina Yangını

Antalya\'da Metruk Bina Yangını

Metruk binada madde bağımlılarının ateş yakmasıyla çıkan yangın, mahalle sakinlerini endişelendirdi.

21.10.2024 12:08
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ANTALYA'da madde bağımlılarının yaktığı ateş sonrası çıkan yangında, metruk bina kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, bu duruma önlem alınması gerektiğini söyledi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kışla Mahallesi 49 sokak üzerinde bulunan tek katlı metruk binada meydana geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde metruk yapıya gelen madde bağımlısı kişilerin, ısınmak için yaktıkları ateşle bina tutuştu. Metruk yapıyı kısa sürede alevler sardı. Yangını fark eden çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın anı mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı.

'BURADA HER PİSLİK VAR'

Mahallede oturanlardan Hanife Şerif (51), "Burada her pislik var. Akşamları evimde oturduğumda belki 500 kişi buraya girip çıkıyor. Tinercilerden biz artık bıktık. Sahibi yıktırmıyor. Ben gerekli makamlara bu durumu şikayet ettim. Uyuşturucu satıcıları burada kalıyor. Onlar yaktı kim yakacak. Dün akşam da tanıdığımızın telefonunu çaldılar. Okul var dibimizde. Bu durum çok tehlikeli" diye konuştu. Polis ekipleri, yangını çıkaranları araştıyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Muratpaşa, Güvenlik, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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