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Antalya'da Metruk Binada Yangın

Antalya'da Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi'nde bulunan 4 katlı metruk binanın üçüncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polis araştırma başlattı.

01.02.2024 09:45  Güncelleme: 09:47
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ANTALYA'da 4 katlı metruk binanın üçüncü katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi 322 sokak üzerinde bulunan 4 katlı metruk binanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre; madde bağımlılarının akşamları yatmaya geldiği binadan birden duman yükselmeye başladı. Dumanı gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına alıp, söndürdü. Ekipler yangının ardından binada arama gerçekleştirdi. Kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, bölgeden ayrıldı. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı. (DHA)

Antalya\'da Metruk Binada Yangın
Kaynak: DHA

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