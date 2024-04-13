Antalya\'daki teleferik kazasında mahsur kalan vatandaşların tamamı kurtarıldı

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"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

Antalya'daki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde dün akşam direklerden birisi henüz belirlenemeyen nedenle devrildi. Devrilen direğe çarparak parçalanan kabindeki 8 kişi kayalık alana düştü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 7 kişi olay anında 3 kişi de tahliye esnasında yaralandı. 24 teleferik kabininde mahsur kalan 174 kişinin tamamı 22 buçuk saatlik çalışma sonunda kurtarıldı.

KURTARMA EKİPLERİ SEFERBER OLDU

AFAD başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşların arama kurtarma ekiplerince dün başlayan kurtarma çalışmaları, gece boyunca gece görüş kabiliyetine sahip helikopterlerle devam etti. 7 helikopter, 87 araç ve yaklaşık 500 personelin 22,5 saat boyunca süren yoğun çalışmaları sonucunda kabinlerde mahsur kalanların tamamı kurtarıldı.

Helikopterlerle tahliye edilenler Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına getirilerek sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapıldı, ihtiyaç halinde ise hastaneye sevk edildi.

KAZADA ÖLEN VE YARALANANLARIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Bölgeye ulaşan ekipler, Memiş Gümüş'ün yaşamını yitirdiğini, Özlem Şahin, Kaan Akgün, Fatih Gümüş, Keziban Çapar Gümüş, Lütfullah Kerim Gümüş, Herdem Eyüpoğlu ve Kırgızistan uyruklu Akmaral Abdyldaeva'nın yaralandığını belirledi.

ADALET BAKANI: 13 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Kazayla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bölgede keşif ve inceleme çalışmalarının yapıldığını bildirerek 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındığını belirtti. Bakan Tunç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bilirkişi heyetinin hazırladığı ön raporda olayın teleferiğin taşıyıcı direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olması/korozyona uğraması ve taşıyıcı direklerde yer alan makara sistemlerinin hasarlı olması nedenleriyle taşıyıcı direğin bağlantı noktasından kırıldığı değerlendirilmektedir.

İlgili işletmenin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığı tespit edilmiş, bahsi geçen teleferik hattını işleten firma ile yine teleferik hattının bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının da aralarında yer aldığı 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Tamamlanan kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Mahsur kalan 24 kabindeki 174 kişi başarıyla tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızdan 13'ü kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 Jandarma Genel Komutanlığına ait 4, TSK ya ait 1, OGM ye ait 1 helikopter kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev yapmıştır.

Bölgeye AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı İtfaiye, Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma, MSB, OGM, Aile ve Sos. Hiz., 112 Sağlık, UMKE, Kızılay, STK ekiplerinden toplam; 607 arama kurtarma personeli (2.202 personel) 10 helikopter 1 askeri kargo uçağı ve 1 keşif uçağı 315 araç 11 ambulans ile 2 drone görev yapmıştır.