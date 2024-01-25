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Antalya'da Motokurye ve Baldız Cinayeti: 2 Ceset Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Motokurye ve Baldız Cinayeti: 2 Ceset Bulundu

Antalya'da motokurye Ali Diken ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ın cesetleri bulundu. Zanlı Zeynel Boyacı, Ali Diken'i olay yerinde, Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri, 3. bir ceset olasılığına karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya\'da Motokurye ve Baldız Cinayeti: 2 Ceset Bulundu
25.01.2024 - 15:33,  Güncelleme: 15:50
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ANTALYA'da polis ekipleri, Zeynel Boyacı (33) tarafından öldürülen motokurye Ali Diken (32) ve baldızı Zeynep Ece Aksay'ın (26) cesetlerinin bulunduğu alanda, 3'üncü ceset olma ihtimaline karşı arama yaptı. Boyacı'nın, arkadaşını olay yerinde, baldızını ise evinde öldürdüğü belirlendi.

Antalya'da motokurye olarak çalışan Ali Diken'den 20 Aralık'tan bu yana haber alamayan yakınları, polise başvurdu. Polis, Diken'in bulunması için çalışma başlatırken, yakınları ise 22 Ocak'ta bir televizyon programına katıldı. Programa katılanlar arasında yer alan restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti. Kendisine ağır küfürler ettiği için Ali Diken'i öldürdüğünü söyleyen Boyacı, gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından Antalya'ya getirilen Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide 'Obert' adlı kadavra arama köpeğinin de katıldığı aramada, tespit edilen alan kepçe ile kazıldı. Bir süre sonra Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.

AYNI YERDE BALDIZININ DA CESEDİ BULUNDU

Zeynel Boyacı'nın alanda bir kişinin daha cesedinin olduğunu belirtmesi sonrasında gösterdiği yerde arama çalışması başlatıldı. Ekipler, Ali Diken'in cesedinin 30 metre ilerisinde kepçe ile kazılan noktada bir cesede daha ulaştı. Boyacı, 4 saatlik çalışmanın ardından battaniyeye sarılı şekilde çıkartılan cesedin, baldızı Zeynep Ece Aksay'a ait olduğunu söyledi. Cesetler, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Ekiplerin yaptığı incelemede, Zeynel Boyacı'nın Ali Diken'i gömülü bulunduğu yerde, baldızı Zeynep Ece Aksay'ı ise evinde öldürdüğü ve battaniyeye sararak boş araziye gömdüğü belirlendi.

2 KEPÇE VE KADAVRA KÖPEĞİ İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri 2 cesedin bulunduğu alanda, her ihtimale karşı 3'üncü bir ceset olasılığına karşı bugün, sabah saatlerinden itibaren kepçe ve kadavra arama köpeği 'Obert' ile arama çalışması yaptı. Ekipler gün içerisinde noktaya ikinci bir kepçe getirerek çalışmalarını sürdürürken bütün alanın aranacağı öğrenildi. Aramaların bugün sonuçlanmaması halinde yarın devam edilecek. Zeynel Boyacı'nın ifade alma işlemlerinin, Cinayet Büro Amirliği'nde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA
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Antalya, Aralık, Adli Tıp, Cinayet, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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