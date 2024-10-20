Antalya'nın Kepez ilçesinde, minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Fatih Eyi (18) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Varsak Mahallesi'nde Bekir K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen minibüsle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosikletteki sürücü Eyi, sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?