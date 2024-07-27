Antalya'da Muharrem ayı dolayısıyla 2 bin 500 kişilik aşure dağıtıldı

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(ANTALYA)- Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara 2 bin 500 kişilik aşure dağıttı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Aşurelerimizi her yıl olduğu gibi aşevimizde pişirdik. Komşularımızla buluşturmaktan, onlara ikram etmekten onur duyuyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan camide gelenekselleşen aşure ikramına bu yıl da devam etti. 2 bin 500 kişilik aşure dağıtımı için, Belediye aşevinde hazırlıklar bir gün öncesinden başladı. Nohuttan fasulyeye bakliyatın ve kuruyemişlerin buluştuğu aşure erken saatlerde pişirildi ve namaz çıkışı caminin avlusunda vatandaşlara dağıtıldı. Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Sevgiyi, saygıyı, birleşmeyi, birliği, umudu, geleceğe duyduğumuz tasada ve kıvançta birlik olma duygusunu ifade eden çok güzel bir gelenek. Aşurelerimizi her yıl olduğu gibi aşevimizde pişirdik. Komşularımızla buluşturmaktan, onlara ikram etmekten onur duyuyoruz. Allah kabul etsin" diye konuştu.