Antalya'da Muhtarlar Eğitimi - Son Dakika
02.06.2026 10:47
Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı, muhtarların yetkinliklerini artırmak amacıyla yapıldı.

Antalya'da muhtarların kurumsal kapasitelerini, iletişim becerilerini ve mevzuat bilgilerini güçlendirmek amacıyla Muhtarlar Akademisi Eğitim Programı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı himayelerinde Antalya Valiliği ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen program, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, programın açılışında yaptığı konuşmada, muhtarlık görevinin, bilginin gücüne en fazla ihtiyaç duyulan görevlerden biri olduğunu belirtti.

Muhtarların görev, yetki ve sorumluluklarını iyi bilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, "Devletin gücünü yasal çerçevede kullandığınız zaman son derece donanımlı ve güçlü olacaksınız. Sahada karşılaştığınız sorunların da üstesinden geleceksiniz. Muhtarlar Akademisi de bu minvalde işin hukuki çerçevesini çizecek." ifadesini kullandı.

Antalya'nın Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri olduğunu aktaran Şahin, kırsal mahallelerde görev yapan muhtarların çiftçilikle ilgili pek çok konuda vatandaşa rehberlik ettiğini kaydetti.

Programa Vali Yardımcısı Tahsin Aksu, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Konyaaltı Kaymakamı Rahmi Köse, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Suna Üstüner ile muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
